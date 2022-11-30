Спільнота "Жінки зі сталі" зігріває фронт: українським захисникам передається 100 пічок-буржуйок. ФОТО

Спільнота жінок і матерів захисників України "Жінки зі сталі" передали українським воїнам 100 пічок-буржуйок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі спільноти.

Взимку пункти обігріву на фротні вкрай потрібні нашим військовим. Розуміючи цю гостру потребу, ЖІНКИ зі СТАЛІ за рахунок благодійних коштів придбали та передають захисникам України 100 буржуйок, які забезпечуватимуть тепло і дозволятимуть нагрівати воду та їжу. Форма та конструкція таких нагрівачів має велике значення, тому знайшли виробника, який зробив пічки під умови передової з урахуванням усіх побажань військових.

75 пічок вже передано бійцям Національної гвардії України та Збройних сил України, ще одна партія виготовлена та незабаром буде передана прикордонникам.

Впевнені, що це стане вагомим внеском в укріплення обороноздатності України. Віримо, що цей наш внесок у спільну перемогу сприятиме також поповненню обмінного фонду.

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