Зеленський запросив Маска в Україну, - NYT

Президент України Володимир Зеленський запросив американського бізнесмена Ілона Маска відвідати Україну.

На його думку, такий візит може допомогти йому зрозуміти ситуацію, перш ніж робити заяви про неї, пише Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

"Якщо ви хочете зрозуміти, що тут зробила Росія, приїжджайте в Україну, і ви побачите це на власні очі... Після цього ви розкажете нам, як закінчити цю війну, хто її почав і коли ми зможемо її закінчити", - сказав Зеленський через відеозв'язок на саміті видання DealBook.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск запропонував Україні відмовитися від Криму, адже той "був російським до помилки Хрущова", провести референдум на територіях, окупованих російськими військами, та лишитись нейтральною державою.

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Українські офіційні особи доволі різко відповіли мільярдерові. У відповідь Маск уточнив, що підтримує Україну, але переконаний: ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу.