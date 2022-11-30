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Ліквідовано лідера "Ісламської держави", - Reuters

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игил
Лідер Ісламської держави Абу аль-Хасан аль-Хашемі аль-Кураші був убитий під час бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на речника організації повідомив Reuters.

Новим лідером терористичної орагнізації обраний Абу аль-Хусейн аль-Хусейні аль-Кураші. Жодних подробиць про свого нового ватажка бойовики не повідомили. Попередній очільник, за словами речника "був убитий у боротьбі з ворогами Бога".

"Ісламська держава вийшла з хаосу громадянської війни в Сирії та захопила величезні території Іраку та Сирії в 2014 році. Багдаді проголосив ісламський халіфат у мечеті в місті Мосул на півночі Іраку та проголосив себе халіфом усіх мусульманських країн", – йдеться в матеріалі.

Багдаді ліквідували в 2019 році. Його наступник – Абу Ібрагіма Аль-Кураші – вбили навесні 2022 року. Щойно ліквідований лідер ІДІЛ був її третім халіфом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ліквідували двох ватажків ІДІЛ у Сирії, - CNN

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец #474549
    нажаль ні-але це свято ще попереду...
  • boris kravchenko #517295
    Не просто *****, а Абу аль-Фсб аль-Моль аль-Пыня аль-Окурок аль-Кабай аль-*****.
  • Ksenia VB
    ***** вбили чи що

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