Очільник РПЦ Кирил буде сидіти на лаві підсудних у Гаазі поруч з Путіним як злочинець, - Порошенко

Місце очільника російської православної церкви Кирила – на лаві підсудних поряд із президентом РФ Путіним.

Про це заявив Петро Порошенко, інофрмує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Політик також нагадав, що діяльність російських агентів через московський патріархат в Україні була спрямована на руйнування нашої держави зсередини, і за це має бути відповідальність.

Порошенко також зауважив, що зараз необхідно забезпечити виконання закону про перейменування церков, який наразі заблокований у Конституційному Суді. П’ятий Президент вважає, що віряни мають зрозуміти – стосунки із церквою держави-агресора токсичні.

"Це – наш другий фронт, боротьба за нашу ідентичність, за наше майбутнє. І він аж ніяк не менш важливий. Бо мета Путіна була – підірвати країну зсередини, дестабілізувати і підірвати нашу єдність. Інструмент, яким Путін користався, – це "п’ята колона" всередині країни. І в політичній сфері, і, безумовно, діяльність церковників", – вважає Порошенко.

"Не може церква країни-агресора перемагати в боротьбі за українську душу. У мене не було іншого виходу, як з перших днів свого президентства боротися за незалежність української церкви, за автокефалію, за Томос", – наголосив Порошенко.

Він також нагадав, що російські агенти намагалися перешкодити створенню ПЦУ: "але незважаючи на шалений тиск, українці отримали Томос, наша церква була створена".

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"У 2018 році Верховною Радою попереднього скликання був ухвалений і підписаний мною закон про перейменування церков. Церква, яка керується з-за кордону, з країни агресора, має поінформувати і подати вірянами цей факт. Міжнародні норми, міжнародне право, права людини – все було враховане", – нагадав Порошенко.

Він зазначив, що лише за один рік більше 600 парафій перейшли від приходів УПЦ МП до Православної церкви України. "І вони злякалися. Тому у 2019 році, на жаль, і я маю це констатувати, за дуже потужного сприяння попереднього керівництва СБУ перехід парафій був повністю заблокований. Вже у січні 2019 року було подано конституційне подання депутатів "п’ятої колони" Москви до Конституційного Суду. Майже на чотири роки це подання заблокувало застосування цього закону", – наголосив Порошенко.

"Сьогодні я хочу подякувати Службі безпеки України за ту роботу, яка нарешті почалася – були звільнені керівники обласних управлінь, які покривали диверсантів у російських церквах. І нарешті вчора у порядок денний Конституційного Суду потрапило питання про розгляд конституційності закону про найменування церков", – повідомив Порошенко.

"Ми чекаємо, що вже до кінця року Конституційний Суд розгляне і прийме відповідне рішення. Що уряд прийме рішення щодо найменування церков з обов’язковою згадкою належності до Росії. Що московський патріархат нарешті прийме рішення про повну незалежність і автокефалію від Москви і визнає Томос, який був наданий Православній Церкві України. І почне реальні перемовини про злиття церков у складі єдиної Православної Церкви України для тих, хто не був заплямований співпрацею з країною- агресором", – пояснив Порошенко.

"Ми не боремося з УПЦ МП – ми боремося за Україну. Боротьба за Україну в умовах війни передбачає єдність українського суспільства і українського народу. Ніхто вже не має сумніву в правильності дій, які свого часу приймала наша команда щодо розбудови Армії. Щодо розбудови духовного базису країни включно з мовою, щодо створення Православної Церкви. Армія, Мова, Віра, ЄС, НАТО – Україна. І саме це зараз треба продовжувати на фронті, всередині країни, серед церкви", – вважає Петро Порошенко.

"Це має бути дуже токсично – коли ти ходиш до церкви країни-агресора і молишся або за путіна, або за кіріла. Вони злочинці. Вони злочинці як в цивільному плані, військові злочинці, які мають опинитися за гратами, в Гаазі – так і в духовному плані. Весь православний світ з ними зараз не спілкується. І я дуже сподіваюся, що на лаві підсудних у Гаазі за гратами поруч з путіним буде сидіти кіріл як злочинець. А українцям всім треба подумати: а чи можуть вони собі дозволити хоча б якесь відношення мати до цих злочинців", – резюмував Порошенко.