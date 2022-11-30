До літа п’ять тисяч військових ЗСУ пройдуть навчання в Німеччині, - Ламбрехт

Німеччина проведе навчання п’яти тисяч українських солдатів до літа наступного року.

Про це заявила глава міноборони ФРН Крістіне Ламбрехт на конференції з безпеки у Берліні у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Добре підготовлені та оснащені збройні сили - це найкраща безпекова гарантія для України, а також і для нас", - заявила Ламбрехт.

За її словами, до 24 лютого зусилля чинного німецького уряду були спрямовані на запобігання жахливій російській війні проти України за допомогою всіх наявних у Берліна можливостей.

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"Але результат відомий, і він є жорстоким для громадян України. Ми не просто мали взяти це до уваги, ми мати реагувати. І ми реагували", - сказала Ламбрехт.

Вона нагадала, що постачання зброї Україні з Німеччини розпочалося 27 лютого. Відтоді ФРН надає різноманітну зброю, зокрема САУ Panzerhaubitze 2000, РСЗВ Mars, іншу техніку, а також найсучаснішу систему Iris-T ППО, якої навіть немає поки що на озброєнні Бундесверу. У цьому зв'язку міністр наголосила, що Німеччині "було важливо підтримати Україну в момент, коли вона стала ціллю жахливого ракетного терору".

Глава Міноборони також зауважила, що відпрацьовується схема заміни або ремонту техніки, яка вийшла з ладу.

Ламбрехт наголосила на важливості підготовки українських військових, аби Україна могла впродовж тривалого часу забезпечувати свою обороноспроможність, тож до літа 2023 року в Німеччині пройдуть навчання 5 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

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