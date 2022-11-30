Треба позбавити Путіна сподівань "заморозити війну" в Україні, - Блінкен
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Бухаресті за підсумками дводенної зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Атаки Росії проти українського цивільного населення є ще однією демонстрацією того, що президент Путін не зацікавлений у змістовній дипломатії. Щоб підірвати незалежність України, він буде намагатися примусити Україну до заморожування конфлікту, фіксуючи свої "здобутки", надаючи відпочинок та поповнюючи свої війська, а потім у певний момент атакуватиме знову. Ця тактика не може вести до справедливого та тривалого миру. Президент Путін має бути позбавлений сподівань, що може досягти успіху у цьому", - наголосив держсекретар.
Він погодився із позицією президента України Володимира Зеленського, що єдиним шляхом для завершення російської агресивної війни та досягнення справедливого і тривалого миру є дипломатія. При цьому спільна відповідь союзників та партнерів НАТО надала Україні нового імпульсу на полі бою, що дозволяє створити найкращі для Києва умови за столом переговорів у майбутньому.
"Найкращим шляхом відкрити перспективи для реальної дипломатії є продовжувати підтримку України, і ми будемо й далі схиляти ситуацію на полі бою на її користь. Це також забезпечить Україні більш потужну позицію за столом переговорів, коли виникне така можливість. Росія має зупинити агресію, і це єдиний шлях для миру, який має бути як справедливим, так і тривалим", - підкреслив Блінкен.
Нагадаємо, у Бухаресті 29-30 листопада відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, які зосередили увагу на продовженні допомоги Україні, обговорили посилення оборонних спроможностей Альянсу для ефективного захисту всіх союзників.
У зустрічі урядовців країн НАТО взяв участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який поінформував союзників та партнерів по Альянсу про першочергові потреби України.