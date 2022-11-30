Треба позбавити Путіна сподівань "заморозити війну" в Україні, - Блінкен

Президент Росії Володимир Путін намагається "заморозити" розв’язану ним війну проти України, аби підготувати свої війська для нового удару. Потурання його намірам за жодних умов не приведе до сталого миру.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Бухаресті за підсумками дводенної зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Атаки Росії проти українського цивільного населення є ще однією демонстрацією того, що президент Путін не зацікавлений у змістовній дипломатії. Щоб підірвати незалежність України, він буде намагатися примусити Україну до заморожування конфлікту, фіксуючи свої "здобутки", надаючи відпочинок та поповнюючи свої війська, а потім у певний момент атакуватиме знову. Ця тактика не може вести до справедливого та тривалого миру. Президент Путін має бути позбавлений сподівань, що може досягти успіху у цьому", - наголосив держсекретар.

Він погодився із позицією президента України Володимира Зеленського, що єдиним шляхом для завершення російської агресивної війни та досягнення справедливого і тривалого миру є дипломатія. При цьому спільна відповідь союзників та партнерів НАТО надала Україні нового імпульсу на полі бою, що дозволяє створити найкращі для Києва умови за столом переговорів у майбутньому.

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"Найкращим шляхом відкрити перспективи для реальної дипломатії є продовжувати підтримку України, і ми будемо й далі схиляти ситуацію на полі бою на її користь. Це також забезпечить Україні більш потужну позицію за столом переговорів, коли виникне така можливість. Росія має зупинити агресію, і це єдиний шлях для миру, який має бути як справедливим, так і тривалим", - підкреслив Блінкен.

Нагадаємо, у Бухаресті 29-30 листопада відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, які зосередили увагу на продовженні допомоги Україні, обговорили посилення оборонних спроможностей Альянсу для ефективного захисту всіх союзників.

У зустрічі урядовців країн НАТО взяв участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який поінформував союзників та партнерів по Альянсу про першочергові потреби України.

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