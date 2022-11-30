Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу
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Німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Резолюція була прийнята більшістю голосів, без підрахунку, шляхом підняття рук.
Проголосували "за" 4 фракції. Ліві і Альтернатива для Німеччини утрималися.
Нагадаємо, проєкт під назвою "Голодомор в Україні: Згадка – Пам’ять – Застереження" подали спільно фракції урядової коаліції – Соціал-демократична, "Зелена" та Вільна демократична, а також найбільша опозиційна фракція – ХДС/ХСС.