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Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу

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бундестаг
Німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Резолюція була прийнята більшістю голосів, без підрахунку, шляхом підняття рук.

Проголосували "за" 4 фракції. Ліві і Альтернатива для Німеччини утрималися.

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Нагадаємо, проєкт під назвою "Голодомор в Україні: Згадка – Пам’ять – Застереження" подали спільно фракції урядової коаліції – Соціал-демократична, "Зелена" та Вільна демократична, а також найбільша опозиційна фракція – ХДС/ХСС.

Автор: Анна Судак

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Топ коментарі

  • Роман Дузинкевич
    Це важливе визнання, показник очищення організму Німеччини від отруєння московським газом.
  • Анатолий К #427424
    Скільки можна звинувачувати німців, американців та інших, що вам чогось не дають. Відкопайте з-під асфальту. В нас все було для того щоб зробити новітнє своє. Чи український народ дурний, як зі сцени його показував Ваш лідер? Все разом із 73% зарили в асфальт. І не вимагайте, а просіть за свої неправильні рішення і щиро дякуйцте, що не відмовили, бо та зброя необхідна самим німцям.
  • Maksim Perepelitca
    .. Нарешті Німеччина зняла рожеві окуляри . .
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