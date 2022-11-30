Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу

Німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Резолюція була прийнята більшістю голосів, без підрахунку, шляхом підняття рук.

Проголосували "за" 4 фракції. Ліві і Альтернатива для Німеччини утрималися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав світ визнати Голодомор геноцидом українського народу: "Це буде виявом солідарності з Україною у ці складні для неї часи"

Нагадаємо, проєкт під назвою "Голодомор в Україні: Згадка – Пам’ять – Застереження" подали спільно фракції урядової коаліції – Соціал-демократична, "Зелена" та Вільна демократична, а також найбільша опозиційна фракція – ХДС/ХСС.