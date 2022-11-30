Єврокомісія виступила проти надання Угорщині €13 млрд через недотримання Будапештом демократичних стандартів

Європейська Комісія (ЄК) виступила проти виплати Угорщині допомоги у розмірі понад 13 мільярдів євро через недотримання Будапештом демократичних стандартів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька Хвиля.

Регулятор в середу, 30 листопада, схвалив плани уряду прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо використання допомоги ЄС для подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу, але рекомендував не виплачувати зарезервовані для цього кошти на суму 5,8 мільярда євро, доки Будапешт не виконає всіх умов.

Одночасно Єврокомісія закликала всі країни ЄС заморозити виплату Угорщині 7,5 мільярда євро, призначених для вирівнювання життя в країнах Євросоюзу. Регулятор уже неодноразово звинувачував Орбана у порушенні принципів ЄС у сфері прав людини, демократичних стандартів та боротьби з корупцією. Єврокомісія вітала досягнутий Угорщиною прогрес у сфері юстиції, але дійшла висновку, що його недостатньо для виплати 7,5 мільярда євро.

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