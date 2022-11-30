Росія надала можливість українським полоненим листуватися з рідними, - Міжнародний комітет Червоного Хреста

Українські військовополонені отримають можливість листуватися зі своїми рідними, доставку листів в обидва боки забезпечуватиме Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Про це у коментарі Суспільному розповів речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми отримали вже першу партію таких листів з місць утримання під вартою Росії, отримали 1800 листів від українських військовополонених і передали їх Національному інформаційному бюро в Україні. Ми не возимо по всіх адресах, передаємо НІБ, і воно вже передало ці листи родичам цих людей. І зібрало натомість від них 1600 листів, які будуть передані військовополоненим в Росії", - зазначив він.

Посадовець підкреслив, що така кореспонденція передбачена Женевськими конвенціями. Водночас щодо змісту листів передбачаються певні обмеження.

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"Рідні та близькі мають право знати, що відбувається з їхніми близькими, навіть якщо вони перебувають у полоні або якихось інших місцях утримання під вартою, вони все одно мають право знати про якісь побутові речі і написати щось у відповідь. Звичайно, що ці листи не можуть містити якусь політичну інформацію, військово-технічну інформацію, інформацію про умови утримання цих людей. Вони мають містити побутову інформацію, і керівництво закладів утримання під вартою має право цензурувати такі листи саме щодо того, аби там не було якоїсь інформації, яку не можна передавати. Це загальносвітова практика, це обумовлено Женевськими конвенціями, і в принципі, я хочу вірити, що така практика дотримується і тут", - зауважив Власенко.

Речник МКЧХ розповів, що для листів існують спеціальні форми.

Він додав, що рідні полонених повинні знати, що листи будуть читатись та піддаватись цензурі.

Посадовець нагадав, що водночас МКЧХ не має доступу до всіх військовополонених, тому в цьому випадку виступає як посередник.

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"Тобто ці листи пишуть, їх збирають представники міністерства оборони РФ, вони передають нашій делегації в Москві, наша делегація в Москві передає нашій делегації в Києві, делегати в Києві передають їх в український НІБ, і вже вони передають ці листи родичам. І так само збирають від них відповіді. Такий самий ланцюжок діє у зворотному напрямку", - пояснив Власенко.

За його словами, цей механізм почав працювати протягом останнього місяця. Нині МКЧХ перебуває у процесі передачі листів військовополоненим, які у відповідь зібрало Національне інформаційне бюро.