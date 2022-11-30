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Чехія планує продовжити біженцям з України візи до березня 2024 року

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прага,чехія
Уряд Чехії має намір продовжити українським біженцям візи тимчасового захисту до березня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Radio Prague International з посиланням на міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що нині стан війни в Україні не свідчить про те, що біженці зможуть повернутися додому найближчим часом. Тому надійшла нова пропозиція.

"Уряд Чехії підтвердив можливість продовження українськими біженцями віз тимчасового захисту до кінця березня 2024 року. Нині цей термін обмежений березнем 2023 року", - пише джерело.

Проєкт поправки має розглянути парламент.

Статус тимчасового захисту дає біженцям можливість користуватися в Чехії системою охорони здоров'я та освіти та надає вільний доступ до ринку праці.

"Для продовження візи громадяни України мають пройти реєстрацію спочатку в електронній формі, а потім і особисто. Це дозволить державним структурам з'ясувати, скільки біженців постійно перебуває на території Чеської Республіки", - роз'яснюють у відомстві.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну - Чехія видала біженцям 463 804 візи тимчасового захисту, проте багато громадян України вже повернулися на батьківщину або поїхали до інших країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія взимку прийме лише десятки тисяч українських біженців, - міністр внутрішніх справ Ракушан

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Анатолий К #427424
    Було б непогано, щоб біженці заповнювати анкети і там графа "за кого голосували на виборах". Якщо голосували за цю владу, наприклад за єлдака і татрова, то чому бігти, потрібно бути біля них і допомагати, долати перепони до свого майбутнього вибору. Ну так зробили же всі себе разом? Це моя особиста думка, як можу думати "по приколу", бо деякі навіть "по приколу" щось наробили.
  • Гоша Фантомас #478094
    99% наших там официально не трудоустроены легально, живут по программам и не платят налоги.... о чем разговор? учитесь у болгар и арабов в Австрии и Германии. На каждого якобы беженца 1000-1500 евро пособие по адресу указанному в заявлении полагается. вот они и кочуют по городам и регистрируются на существующие адреса в городе и тк там нет диджитализации от слова вообще то пока разберутся успевают получить 1500 с каждого адреса за месяц-два...потом переезжают в соседнюю страну и так по кругу.
  • Михаил Пивоваров #479079
    А в такому випадку Гоша Фантомас почне замість мене пахати і виплачувати ЗП майже десятку людей, по декілька тисяч євро?
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