Немає ознак, що Росія планує припинити ракетні атаки по Україні, - Кірбі

Сполучені Штати констатують високу ймовірність того, що Росія продовжуватиме уражати українську цивільну інфраструктуру найближчим часом, однак динаміка боїв на фронті в Україні послабиться впродовж зимових місяців.

Таку оцінку висловив у середу під час телефонного пресбрифінгу координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звісно, росіяни не демонструють жодних ознак, що вони збираються припинити або зменшити свої атаки по цивільній інфраструктурі (в Україні. – Ред.), які вони проводять впродовж останніх кількох тижнів",- зауважив представник Білого дому.

Позаяк, за його словами, в США бачать ознаки, що росіяни налаштовані продовжувати це.

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У цьому зв’язку Кірбі підкреслив, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами мають намір продовжувати надсилати допомогу в Україну з метою відновлення постраждалої критичної інфраструктури. Крім того, фокус США зосереджений на забезпеченні України засобами ППО, а також зимовим екіпіруванням для військових ЗСУ.

Тим часом, за оцінкою Білого дому, інтенсивність боїв на фронті в Україні зменшиться впродовж зимових місяців.

"Ми звісно, очікуємо, що впродовж зими наземні операції зокрема, а також повітряні операції будуть ускладнені",- зазначив Кірбі, пославшись на погодні умови, які обмежують простір для маневрів.

Водночас, за його словами, "це не означає, що, на нашу думку, все просто стане – ми абсолютно вважаємо, що військові операції продовжуватимуться у зимові місяці".

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