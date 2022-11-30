Вибух біля посольства України в Іспанії розслідують як теракт, - ЗМІ

Іспанські правоохоронці розслідують вибух на території українського посольства як теракт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Europa Press з посиланням на джерела.

Справу про тероризм правоохоронці порушили після отриманнго попереднього звіту, пише агентство.

За словами українського посла Сергія Погорельцева, одержувачем посилки з вибухівкою невідомі вказали його, але співробітники дипустанови вчасно відреагували на дивну поштову коробку, запобігши серйозним наслідкам.

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