Вибух біля посольства України в Іспанії розслідують як теракт, - ЗМІ
1 3881
Іспанські правоохоронці розслідують вибух на території українського посольства як теракт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Europa Press з посиланням на джерела.
Справу про тероризм правоохоронці порушили після отриманнго попереднього звіту, пише агентство.
За словами українського посла Сергія Погорельцева, одержувачем посилки з вибухівкою невідомі вказали його, але співробітники дипустанови вчасно відреагували на дивну поштову коробку, запобігши серйозним наслідкам.