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План Росії захопити Україну за кілька днів провалився через надмірну секретність, - Королівський інститут об’єднаних служб

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План військового нападу на Україну провалився через те, що був надмірно секретним і про нього не знало навіть військове керівництво Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такий висновок міститься в доповіді британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), підготовлений військовими експертами Джеком Вотлінгом, Ніком Рейнолдсом, колишнім радником міністра оборони України Олександром Данилюком та колишнім командувачем десантно-штурмовими військами України Михайлом Забродським.

План Кремля припускав, що Росія окупує Україну за 10 днів і до серпня завершить анексію територій, проте російські війська виявилися не підготовленими на тактичному рівні для ефективного виконання задуманого. Автори доповіді стверджують, що ступінь секретності цього плану був настільки високим, що навіть військове керівництво на рівні заступників начальників управління генштабу дізналося про нього за кілька днів до початку повномасштабної війни.

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Автор: Анна Судак

Топ коментарі

  • A San
    Багато телефонів вбитих знаходили - все вони знали, від генерала до рядового. І всі плани були розписані до солдата. Їм захопить не дали українські громадяни, військові, поліцейські, волонтери, НГУ, просто люди.
  • Павло ШОвте
    Многоходовочка...
  • Павло ШОвте
    Не правда, що Зе нічого не робив для армії до 24 лютого. Він і після 24 нічого для армії не робить.
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