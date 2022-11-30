Росія застосувала понад 400 Shahed-136. Ймовірно, перша партія дронів-камікадзе закінчилася, - Повітряні сили

Майже два тижні Росія не використовує іранські ударні безпілотники Shahed-136 під час ударів по Україні. Ймовірно, перша поставлена партія закінчилась.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Вже два тижні приблизно не спостерігаємо, а може і більше, цих іранських БПЛА. Ймовірно, що перша партія, яка їм надійшла, вже закінчилася. Це було понад 400 застосовано по Україні Shahed-136. Десь 340 збито цих БПЛА протиповітряною обороною. Була інформація, що Росія замовила їх десь 1740. Ймовірно, зараз немає можливості їх отримувати. Можливо, йдуть процеси політичного характеру, бо на Близькому Сході теж непроста ситуація, й Іран теж перебуває в дуже серйозних складних обставинах. І на це можуть впливати інші країни", - додав Ігнат.

Нагадаємо, Сили оборони України з 24 лютого по 30 листопада ліквідували близько 88 880 російських військових, при цьому 500 - за останню добу. Також знищено: ворожих танків 2914 (+3), бойових броньованих машин ‒ 5872 (+6), артилерійських систем – 1902 (+1), РСЗВ – 395 (+0), засобів ППО ‒ 210 (+1), літаків – 280 (+0), гелікоптерів – 261 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+7), крилатих ракет ‒ 531 (+0), кораблів / катерів ‒ 16 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 4429 (+6), спеціальної техніки ‒ 163 (+0).

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