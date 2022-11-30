Десять "вагнерівців" атакують позицію двох українських бійців під Бахмутом. ВIДЕО бою

Десять російських окупантів намагалися захопити позицію двох українських воїнів поблизу Бахмута.

Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, відео відзняв Олександр Солонько з підрозділу аеророзвідки з Бахмуту. Запис зроблений за допомогою безпілотника. Саме наявність БПЛА в українських бійців дозволила контролювати дії "вагнерівців" і дати їм гідну відсіч. Аеророзвідка попередила пост про рух окупантів і бійці рясно поливали окупантів кулементними чергами.

"Тут добре видно тактику штурмової групи "Вагнера". 10 росіян зробили спробу захопити наш спостережний пост, на якому перебувало двоє бійців. Варто зауважити, що противник провів ретельну розвідку, і діяв у координації зі своїм розвідувальним дроном. Росіяни йдуть дуже впевнено, швидко, добре знають куди і знають, на маршруті їх не побачать та не обстріляють. Група ділиться на дві частини, одна намагається зав’язати бій та закидати нашу позицію гранатами, інша намагається зробити маневр с флангу. Місцевість сприяє прихованим діям. На щастя, оборона цього пункту забезпечувалась контролем з нашого дрона, який вчасно помітив ворога, передав інформацію двом нашим бійцям, і вони підготувались до бою і не дозволили ворогу підійти ближче та закидати гранатами, не дали реалізувати велику чисельну перевагу. Наявність дрона для контролю оборони дозволила врятувати життя, дати бій та втримати позицію навіть попри значну перевагу противника. Саме кількість дронів у повітрі забезпечує ситуаційну обізнаність командира взводу та роти. Це відбулось у листопаді під Бахмутом.

На знак поваги до ефективних дій аеророзвідників передаємо їм Мавік-3 від фонду", - написав Бутусов.

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