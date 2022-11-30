Нове керівництво Ізраїлю могло б допомогти Україні системами ППО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що нове керівництво Ізраїлю може допомогти Україні з протиповітряною обороною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У мене була одна розмова з прем'єр-міністром Нетаньяху. Ми чекаємо на підтримку Ізраїлю. Не хочеться, щоб вони балансували між Україною та Росією. Це кривава війна. Після того, як було використано 550 іранських дронів... Він знає всі деталі і точно може допомогти з протиповітряною обороною. Це не зброя, яка атакує Росію. Це захист людей", - сказав президент виступаючи по відеозв'язку на саміті видання DealBook.

"Якщо він хоче зберегти історичні відносини Ізраїлю та українського суспільства, мені здається, треба робити максимум для того, щоб зберегти людей", - зазначив Зеленський.

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