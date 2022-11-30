Розвідувальних даних про формування ударного угруповання противника з боку Білорусі наразі немає, - очільник Київської МВА Попко

Російські військові залишаються на полігонах в Білорусі та проводять заходи бойової підготовки.

Про це очільник Київської міської військової адміністрації, генерал Сергій Попко розповів в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Попко зазначив, що на цей час розвідувальних даних про формування ударного угруповання противника з цього напрямку немає.

Однак російські військові залишаються на полігонах в Білорусі і проводять заходи бойової підготовки.

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"Мова про 9 000 осіб особового складу", - повідомив очільник КМВА.

"Але загроза наступу з території республіки Білорусь існує, вона не знімається з порядку денного. Тому командуванням сил і засобів оборони міста Києва проводяться системні заходи з нарощування і підтримання наших військ в бойовій готовності", - наголосив він.

Проводяться заходи злагодження органів управління, нарощуються і удосконалюються системи інженерного обладнання, протиповітряної оборони, вогневого ураження противника, матеріально-технічного забезпечення.

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