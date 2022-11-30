Росіяни протягом 30 листопада випустили по Сумщині 110 снарядів та мін, загинула дитина - ОВА

Сьогодні російські війська випустили по прикордонню Сумської області 110 снарядів та мін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив: "Через обстріли постраждали Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська та Есманьська громади.

Зокрема:

По Краснопільській громаді ворог випустив 10 снарядів із САУ. Ніхто не постраждав.

Білопільська громада: росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (35 "прильотів") міську лікарню. Загинув 15-річний хлопець. Дитина під час обстрілу не встигла кілька метрів добігти додому в укриття.

Пошкоджено 4 відділення лікарні. Є руйнування перекриттів, даху. Посічені осколками 5-ть автівок, які були припарковані біля лікарні.

Також пошкоджені 9 прилеглих будинків, електро та газові мережі.

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Ще по одному з прикордонних сіл громади вівся мінометний обстріл з території росії. Було 15 "прильотів". Без руйнувань.



Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів, ствольної артилерії, САУ. Було загалом 18 "прильотів". Без наслідків.

Есманьську громаду за день обстріляли чотири рази.

О 11.30 був мінометний обстріл (20 "приходів" 120 мм калібру).

Внаслідок чого пошкоджено 9 приватних житлових будинків та дитячий садок.

Після 12:30 росіяни знову вдарили по прикордонню із артилерії (6 "прильотів").

І вже ближче до 17:00 ще 6 мін розірвалося на нашій території. У цих випадках - без пошкоджень".

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