Росіяни протягом 30 листопада випустили по Сумщині 110 снарядів та мін, загинула дитина - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Він зазначив: "Через обстріли постраждали Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська та Есманьська громади.
Зокрема:
По Краснопільській громаді ворог випустив 10 снарядів із САУ. Ніхто не постраждав.
Білопільська громада: росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (35 "прильотів") міську лікарню. Загинув 15-річний хлопець. Дитина під час обстрілу не встигла кілька метрів добігти додому в укриття.
Пошкоджено 4 відділення лікарні. Є руйнування перекриттів, даху. Посічені осколками 5-ть автівок, які були припарковані біля лікарні.
Також пошкоджені 9 прилеглих будинків, електро та газові мережі.
Ще по одному з прикордонних сіл громади вівся мінометний обстріл з території росії. Було 15 "прильотів". Без руйнувань.
Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів, ствольної артилерії, САУ. Було загалом 18 "прильотів". Без наслідків.
Есманьську громаду за день обстріляли чотири рази.
О 11.30 був мінометний обстріл (20 "приходів" 120 мм калібру).
Внаслідок чого пошкоджено 9 приватних житлових будинків та дитячий садок.
Після 12:30 росіяни знову вдарили по прикордонню із артилерії (6 "прильотів").
І вже ближче до 17:00 ще 6 мін розірвалося на нашій території. У цих випадках - без пошкоджень".