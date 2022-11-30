1 грудня в Києві будуть застосовані екстрені відключення електроенергії, графіки не діятимуть, - ДТЕК

Завтра у Києві знову будуть екстрені відключення електроенергії. Графік планових відключень не діятиме.

Про це повідомили у ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"1 грудня в Києві застосовуються екстрені відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки поки не діють", йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначають, що намагаються якнайшвидше повернутись до відключень по графіку, але діють відповідно до ситуації в енергосистемі.

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