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1 грудня в Києві будуть застосовані екстрені відключення електроенергії, графіки не діятимуть, - ДТЕК

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київ,блекаут
Завтра у Києві знову будуть екстрені відключення електроенергії. Графік планових відключень не діятиме.

Про це повідомили у ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"1 грудня в Києві застосовуються екстрені відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки поки не діють",  йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначають, що намагаються якнайшвидше повернутись до відключень по графіку, але діють відповідно до ситуації в енергосистемі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станом на 11:00 30 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України складає 27%, - "Укренерго"

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Та хрін його знає, шо такоє? Може такоє?

    "Українська криптоферма для Коломойського."
    «Найважливіше в майнінгу - це електроенергія. Якщо вона є дешева. І її є багато - це вже великий плюс»
    https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-kolomoyskyy-kryptoferma-zavod/31600205.html
  • Yakov Yakov
    коли власник ДТЕКа бандіт, афєріст і кремлівське ссучене чьмо-все буде не для українців.
  • Макс Полиграф
    А шо такое? Шо случилось? Прилетов не было - и вдруг экстренные отклюения?
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