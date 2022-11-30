Завдяки законопроєкту "Слуг народу" забудовники фактично контролюватимуть самі себе, а громадяни позбудуться можливості оскаржити будівництво

Верховна Рада 1 грудня може розглянути законопроєкт 5655, який суттєво змінює правила гри на будівельному ринку.

Про це йдеться у блозі Тетяни Ніколаєнко на Цензор.НЕТ.

Головна ідеологиня законопоєкту, за сумісництвом лідерка партії "Слуга народу" Олена Шуляк подає законопроєкт як такий, що дозволить подолати корупцію в галузі, дозволить ефективно контролювати експертизу проєктної документації на будівництво та захистить історичну забудову від знищення.

Однак, по-перше, є сумнів наскільки прискіпливо забудовників контролюватимуть створені ними ж компанії, як це передбачає законопроєкт. По-друге, право проводити експертизу проєктної документації на будівництво отримають обрані.

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Ліцензувати нові приватні ДАБІ буде Мінрегіон. Щоб отримати ліцензію юридична особа має надати, серед іншого, номери кваліфікаційних сертифікатів виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури. В Україні є дві організації, які видають такі сертифікати. Засновника однієї з них - Гільдії інженерів технічного нагляду - нинішнього нардепа ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка зараховують до списку бенефіціарів цього законопроєкту. Так само як часто вказують на те, що пов’язана з ним заступниця очільника Наталія Козловська також активно просуває 5655.

Крім власних інженерів новий ДАБІ має сплатити страховку еквівалентну 5 мільйонам євро. На ринку України є одиниці компаній, чий ресурс взагалі дозволить братись за таке страхування.

Замість того, щоб захищати стару архітектуру від зносу, законопроєктом пропонується фактичне нівелювання повноважень органів охорони культурної спадщини. На це вказує Мінкульт та закликає доопрацювати законопроєкт.

"Запропоновані проєктом нововведення можуть призвести до повного знищення історичного середовища та об’єктів культурної спадщини, оскільки авторами законопроєкту не взяті до уваги норми Закону України "Про охорону культурної спадщини", - наголосили в МКІП.

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Замість права зносити самобуди місцева влада отримає проблеми, пов’язані із нечіткими формулюваннями акту.

Також законопроєкт 5655 обмежує права громадян на оскарження будівництв.