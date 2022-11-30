НАЗК просить депутатів виправити законопроєкт 5655, яким вони планували покращити життя забудовникам. ДОКУМЕНТ

Законопроєкт 5655 не відповідає Антикорупційній стратегії.

Про це йдеться в листі НАЗК до комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відтак НАЗК просить комітет допрацювати законопроєкт.

НАЗК вказує серед іншого, що проєктом Закону не передбачено механізм усунення, виявлених порушень законодавства, встановлених в результаті здійснення нагляду, санкцій для об’єктів нагляду у разі встановлення порушень, а також яким чином відповідні порушення мають бути усунуті.

Також не передбачається процедури анулювання права на будівництво, отриманого на підставі поданих документів, які суперечать містобудівному законодавству.

"Відповідно до ст. 43 проєкту Закону, щодо порядку проведення перевірок під час здійснення державного містобудівного нагляду, ніяких наслідків для незаконного будівництва у разі виявлення порушень в результаті здійснення державного містобудівного нагляду не передбачено", - наголошують у НАЗК.





























Також в агентстві вказують, що депутати замість вдосконалити визначення "самочинне будівництво", натомість значно звузити перелік умов за яких будівництво вважається самочинним. "Відсутність вимог до дотримання планування територій, які відносяться до виключних повноважень органів місцевого самоврядування, позбавляє територіальні громади реальних можливосте запобігати забудові території з порушенням містобудівної документації", вважають у НАЗК.

В агенції пропонують визначити у ч. 1 ст. 376 ЦКУ, що об’єкт будівництва вважається самочинним, якщо він будується із порушенням вимог містобудівних умов та обмежень і містобудівної документації.

Там також вказують, що виписані депутатами норми дозволяють зацікавленим особам перешкоджати містобудівному нагляду через ініціювання судових позовів.

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Крім того, у НАЗК вважають, що проєктом закону фактично запроваджується принцип мовчазної згоди щодо відновлення права на виконання підготовчих або будівельних робіт замовником/генеральним підрядником у разі, наприклад, умисного, з метою отримання незаконного прибутку, невиконання своїх обов’язків уповноваженою особою органу містобудівного контролю.

В рекомендаціях також вказано, що 38 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" в новій редакції практично узаконює будівництво з порушенням обмежень у використанні земель.

У проєкті закону також відсутні запобіжники корупційним практикам, коли містобудівні умови та обмеження видаються з порушенням містобудівної документації, що може легалізувати насамперед самочинне будівництво.

Встановлюючи відповідальність для виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури зокрема щодо дотримання детального плану території чи висотності проєкт закону не встановлює аналогічного обов’язку архітектора розробляти проектну документацію на будівництво із дотримання відповідних параметрів, визначених містобудівною документацією на місцевому рівні.

НАЗК просить уновій редакції ст. 26 Закону України "Про архітектурну діяльність" передбачити обов’язок архітектора розробляти проектну документацію на будівництво, зміни до неї з дотриманням містобудівної документації на місцевому рівні. А також забезпечити експертизу такої відповідності.

Раніше з критикою законопроєкту 5655 виступило Міністерство культури та інформаційної політики, а також Асоціація міст та представники львівської мерії.

Натомість "Слуги народу" тиждень поширювали листи підтримки законопроєкту, зокрема особами, які фігурують в антикорупційних розслідуваннях.