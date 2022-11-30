Закликаю Німеччину надати Україні ЗРК Patriot, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав німецьких політиків ухвалити рішення про надання Україні протиракетної системи Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у відеозверненні наприкінці 280-го дня війни.

Зеленський нагадав, що 30 листопада Бундестаг ФРН проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Він наголосив, що це рішення потрібне для справедливості та правди. Окрім того, глава держави відзначив, що це дуже важливий сигнал багатьом іншим країнам, що російському реваншизму не вдасться переписати історію.

"Ще б одне рішення Німеччини, яке, безумовно, стане історичним, – передати Україні систему Patriot. Пану канцлеру Шольцу, як і всьому поколінню сучасних німецьких політиків, дякуватимуть усі покоління українців", – підкреслив Президент.

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Як відомо, Patriot – зенітно-ракетний комплекс, що виробляється американською компанією Raytheon.

За даними вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), ЗРК MIM-104 Patriot є основною протиракетною та протиповітряною системою в арсеналі армії США.