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Міноборони Німеччини представить уряду пропозицію про розміщення Patriot в Україні

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нато,ппо
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт представить уряду ФРН пропозицію про розміщення систем ППО Patriot в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію міністра оборони Польші Маріуша Блащака.

"В ході сьогоднішньої розмови ще раз переконав Міністерство оборони Німеччини в тому, що розміщення Patriot в Україні підвищить безпеку як України, так і Польщі", - написав він.

У відповідь Ламбрехт заявила, що представить цю пропозицію уряду.

Зазначимо, що у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення передати Patriot Україні стало би історичним

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
  • Игорь Гоптарев #419902
    Германськи друзі і польські брати, разом до перемоги над рашистами. СЛАВА ЗСУ!
  • Алекс Мышкевич
    Не радійте, там ще є т.зв. Генеральний інспектор бундесверу, рашиськи налаштований
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