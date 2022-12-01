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Зеленський подякував Канаді за випуск облігацій на підтримку України

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канада
Президент Володимир Зеленський подякував Канаді за завершення випуску державних облігацій, кошти від продажу яких будуть передані Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова вдячності глава держави висловив у відеозверненні наприкінці 280-го дня війни.

Зеленський зазначив, що Канада успішно завершила розміщення спеціальних цінних паперів – "облігацій суверенної підтримки України", на суму 500 мільйонів канадських доларів. Президент пояснив, що Канада фактично бере цей борг на себе, щоб допомогти нашій країні. За його словами, кошти підуть у державний бюджет України.

"Дякую нашим канадським друзям і особисто пану Джастіну Трюдо і пані Христі Фріланд за цей прояв канадського лідерства. Лідерства, яке демонструє й іншим партнерам, що може бути ефективним саме зараз для підтримки України", – наголосив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада розмістила облігації для допомоги Україні на 500 мільйонів доларів

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Urs
    З законами - повна жопа.
    зєлєнскій 21 листопада підписав Закон про відміну довічного фінмоніторингу політиків та чиновників.
    Символічно, що для маскування процесу підписав його в День Гідності, коли зранку встановив лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні. Героїв, які віддали свої життя за майбутнє України у Європі. Мабуть поспішав зробити подарунок єрмаку на день народження.
    Таким чином зєлєнскій скасував моніторинг, на якому наполягав ЄС, як одну із семи вимог на переговорах про вступ України до Євросоюзу.
    Тому на пару рочків забудьте про це питання.
  • Urs
    странные Вы.
    Он ничего никому не должен (с)
  • Sophia-Maria Duglass
    Депутати , ВИ ВИННІ ВБИТИМ УКРАІНЦАМ ВСТУП ДО ЕС . Інакше - вон із влади ‼️‼️‼️

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