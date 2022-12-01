Зеленський подякував Канаді за випуск облігацій на підтримку України

Президент Володимир Зеленський подякував Канаді за завершення випуску державних облігацій, кошти від продажу яких будуть передані Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова вдячності глава держави висловив у відеозверненні наприкінці 280-го дня війни.

Зеленський зазначив, що Канада успішно завершила розміщення спеціальних цінних паперів – "облігацій суверенної підтримки України", на суму 500 мільйонів канадських доларів. Президент пояснив, що Канада фактично бере цей борг на себе, щоб допомогти нашій країні. За його словами, кошти підуть у державний бюджет України.

"Дякую нашим канадським друзям і особисто пану Джастіну Трюдо і пані Христі Фріланд за цей прояв канадського лідерства. Лідерства, яке демонструє й іншим партнерам, що може бути ефективним саме зараз для підтримки України", – наголосив глава держави.

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