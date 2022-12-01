Генштаб підтвердив уточнені втрати росіян 28-29 листопада в Запорізькій області - поранено 100 осіб, знищено 5 одиниць техніки
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо уточнених втрат противника 28-29 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінкув Фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Підтверджено ураження підрозділів противника у Запорізькій області протягом 28-29 листопада цього року. Так, в районі населених пунктів Інженерне, Пологи та Токмак втрати противника склали близько 100 осіб пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки.
Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. Українські ракетники і артилеристи за добу уразили 2 райони зосередження особового складу і ОВТ противника та важливий об’єкт окупантів".