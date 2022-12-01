Понад 900 підрозділів поліції працюють як "пункти незламності", - Монастирський

В Україні вже понад 900 підрозділів поліції працюють як "пункти незламності", забезпечуючи громадян світлом, теплом і зв’язком.

Про це після інспекції готовності підрозділів ДСНС до дій в екстремальних умовах, пов'язаних з тривалим відключенням електроенергії та тепла, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окрім "пунктів незламності" ДСНС, яких наразі створено 1008 (стаціонарних і мобільних), ми говоримо про те, що наразі більше 900 "пунктів незламності" - це підрозділи поліції. Там забезпечено обов'язково тепло, світло, можливість доступу до води, зв'язок тощо", - поінформував Монастирський.

За його словами, практика показує, що саме до мобільних "пунктів незламності" люди приходять найбільше.

"Щодо зв'язку, то над цим наразі уряд активно працює, і упродовж двох тижнів - ми говорили про це також з віцепрем'єром Федоровим - мають бути забезпечені всі "пункти незламності" старлінками або оптоволокном для зв'язку через інтернет", - додав він.

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