США уклали контракт на суму $1,2 млрд на закупівлю NASAMS для України

Американська компанія Raytheon Technologies отримала контракт на суму 1,2 млрд доларів для закупівлі систем протиповітряної оборони NASAMS для України.

Про це повідомляє Пентагон, передає Цензор.НЕТ.

Міноборони США уклало з компанією Raytheon Technologies Co (RTX.N) контракт на суму 1,2 мільярда доларів на постачання шести передових зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України.

У відомстві зазначили, що роботи виконуватимуться у місті Тьюксбері штату Массачусетс із орієнтовною датою завершення 28 листопада 2025 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Системи ППО NASAMS збивають 100% крилатих ракет, але таких комплексів у нас мало, – Повітряні сили