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США уклали контракт на суму $1,2 млрд на закупівлю NASAMS для України

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Американська компанія Raytheon Technologies отримала контракт на суму 1,2 млрд доларів для закупівлі систем протиповітряної оборони NASAMS для України.

Про це повідомляє Пентагон, передає Цензор.НЕТ.

Міноборони США уклало з компанією Raytheon Technologies Co (RTX.N) контракт на суму 1,2 мільярда доларів на постачання шести передових зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України.

У відомстві зазначили, що роботи виконуватимуться у місті Тьюксбері штату Массачусетс із орієнтовною датою завершення 28 листопада 2025 року.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Ярослав Іванович #542747
    Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
  • Ярослав Іванович #542747
    хто відповість за 30 тис. вбитих маріупольців, за знищені до тла Волноваху, Маріуполь, за надшвидку окупацію Херсну, за зруйновані Бучу, Гостомель, Харків, Миколаїв та ще з десятки міст і сіл, за те що у партії "зе" найбільше зрадників-колоборантів, за те що при "великому крадівництві будувалися" в основному аркадні дороги (догори від кацапського і білоруського кондону) в глиб країни ??? авіщо було будувати дорогу в зоні відчуження ЧАЕС з передмість Києва до кондону з бульборейхом коли там на добу проїзджало 10-20 авто ???
  • Ярослав Іванович #542747
    ну так !!! але при Порошенку Україна виготовляла Громи2, Нептуни, Вільхи, Стугни, Корсари і тд.тп. !!! зелені прокацапські наркомани 2.5 роки дивилися в дупу *****, безбожно крали на "великому крадівництві" та інших розпилах, в угоду кацапам похерили усі ці ракетні програми !!! після перемоги України, требу буде розібратися що напообіцяло кацапам в Омані це зелене наркомансмьке чмо, що "нікаму ніво не должно" ...
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