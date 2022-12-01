США уклали контракт на суму $1,2 млрд на закупівлю NASAMS для України
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Американська компанія Raytheon Technologies отримала контракт на суму 1,2 млрд доларів для закупівлі систем протиповітряної оборони NASAMS для України.
Про це повідомляє Пентагон, передає Цензор.НЕТ.
Міноборони США уклало з компанією Raytheon Technologies Co (RTX.N) контракт на суму 1,2 мільярда доларів на постачання шести передових зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України.
У відомстві зазначили, що роботи виконуватимуться у місті Тьюксбері штату Массачусетс із орієнтовною датою завершення 28 листопада 2025 року.