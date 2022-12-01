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РФ не зробила висновків з попередніх кампаній і виснажує сили біля Бахмута, - ISW

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рф
Російські військові, на думку американських аналітиків, не зробили висновків, тому зазнають втрат і виснажують власні сили під час боїв навколо Бахмута.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Ворожі зусилля навколо Бахмута вказують на те, що російські війська не зробили висновків з попередніх кампаній з великою кількістю жертв, сконцентрованих на цілях обмеженого оперативного або стратегічного значення.

З кінця травня російські війська постійно витрачали бойову силу на невеликі населені пункти навколо Бахмута", - йдеться в повідомленні.

"Втрати, пов'язані з шістьма місяцями жорстоких боїв навколо Бахмута на виснаження, значно перевищують будь-яку оперативну перевагу, яку росіяни можуть отримати від захоплення міста", - додали в Інституті.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Алекс Ростиков
    Та то просто в дурці день відкритих дверцят. Подивиться на дату його реєстрації.
  • Олег Кущ #518923
    Там другое мышление. "Взять Бахмут любой ценой!". Всьо. Будут закидывать мясом. И даже может закидают. А что дальше - для них темный лес
  • Валерій Шляхов
    Верховного говнокомандуючого не бачать на фронті, а ти приві...вся до журналіста
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