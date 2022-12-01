РФ не зробила висновків з попередніх кампаній і виснажує сили біля Бахмута, - ISW

Російські військові, на думку американських аналітиків, не зробили висновків, тому зазнають втрат і виснажують власні сили під час боїв навколо Бахмута.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Ворожі зусилля навколо Бахмута вказують на те, що російські війська не зробили висновків з попередніх кампаній з великою кількістю жертв, сконцентрованих на цілях обмеженого оперативного або стратегічного значення.

З кінця травня російські війська постійно витрачали бойову силу на невеликі населені пункти навколо Бахмута", - йдеться в повідомленні.

"Втрати, пов'язані з шістьма місяцями жорстоких боїв навколо Бахмута на виснаження, значно перевищують будь-яку оперативну перевагу, яку росіяни можуть отримати від захоплення міста", - додали в Інституті.

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