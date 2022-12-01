Росія створює "суди" на окупованих територіях, - Центр національного спротиву
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Росія розпочинає процес створення "судової системи" на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"За словами окупантів, найближчим часом очікується інтеграція "судової системи" з окупаційними судами. Для цього судовий корпус укомплектовують з російських суддів-гастролерів та низки місцевих зрадників", - йдеться у повідомленні.
У центрі зазначають, що жодної юридичної сили та правових наслідків ці "суди" не мають.
"Це лише імітація прав людини з боку окупантів й намагання легалізувати своє право на репресії, які ворог давно проводить на ТОТ", - зазначили у ЦНС.