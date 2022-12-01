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Росія створює "суди" на окупованих територіях, - Центр національного спротиву

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Росія розпочинає процес створення "судової системи" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"За словами окупантів, найближчим часом очікується інтеграція "судової системи" з окупаційними судами. Для цього судовий корпус укомплектовують з російських суддів-гастролерів та низки місцевих зрадників", - йдеться у повідомленні.

У центрі зазначають, що жодної юридичної сили та правових наслідків ці "суди" не мають.

"Це лише імітація прав людини з боку окупантів й намагання легалізувати своє право на репресії, які ворог давно проводить на ТОТ", - зазначили у ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План Росії захопити Україну за кілька днів провалився через надмірну секретність, - Королівський інститут об’єднаних служб

Автор: Наталя Джума

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