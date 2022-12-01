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Україна і Швеція домовилися про посилення санкцій проти РФ

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рф,санкції
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився зі своїм шведським колегою Тобіасом Білльстрьомом про посилення санкцій проти РФ.

Про це Кулеба повідомив у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Зосереджена та дружня зустріч із міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Білльстремом - зараз у Бухаресті. Ми домовилися, що санкційний тиск на Росію необхідно посилити, і докладно обговорили наступний пакет санкцій ЄС", — заявив Кулеба.

Також міністри обговорили шляхи прискорення вступу України до ЄС.

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Автор: Наталя Джума

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