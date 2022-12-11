Не було жодних закликів до евакуації, - Одеська ОВА роз’яснила інформацію про те, що ремонт електромереж може тривати 2-3 місяці
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Сьогодні ОВА та енергетики об'єднали зусилля для того, щоб електроенергія надійшла до помешкання кожного нашого земляка в найближчі дні", - вказав спікер.
Водночас Братчук наголосив, що жодних закликів до евакуації мешканців Одеси та області жоден представник влади в регіоні не робив.
"Вільна інтерпретація звернення, яке розміщене на офіційній сторінці Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА у Facebook, розглядається не інакше, як елемент гібридної війни російських спецслужб проти України", - пояснив речник обласної військової адміністрації.
Окрім цього, посадовець розповів, що відповідна ситуація вже вивчається представниками СБУ. Про результати цієї роботи громадяни будуть поінформовані додатково.