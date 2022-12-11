У Косово сталась стрілянина між демонстрантами та поліцією. Вучич хоче ввести до сусідньої держави сербських силовиків

Поліція частково визнаного Косова заявила про перестрілку з людьми з "певних злочинних угруповань", які перекрили кілька доріг на півночі країни та відкрили вогонь по правоохоронцях. На тлі напруженості влади Косово з членами сербської меншини президент Сербії Александар Вучич заявив про бажання розгорнути там сербських силовиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське.

10 грудня поліція частково визнаного Косова заявила про затримання на прикордонному пункті Яріньє підозрюваного, якого звинувачують у причетності до тероризму та посягання на конституційний лад.

За даними місцевих ЗМІ, йдеться про Деяна Пантіча — колишнього співробітника поліції Косово, який разом з іншими колегами звільнився з посади у листопаді. Тоді сотні етнічних сербів на півночі Косово, зокрема працівники правоохоронних органів, подали у відставку, протестуючи проти рішень влади.

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У поліції заявили, що певні люди та групи у другій половині дня почали збиратися та встановлювати барикади з транспортних засобів та важкої техніки на дорогах для перешкоджання діям поліції та доставки підозрюваного до органів юстиції. Було заблоковано кілька доріг, зокрема національні дороги муніципалітетів Лепосавіч, Звечан і Зубін-Поток. Пізніше поліція Косова також тимчасово закрила для руху прикордонний пункт Брняк.

Правоохоронці Косова заявили, що "особи з певних злочинних угруповань" тричі обстріляли підрозділи поліції, які були на чергуванні, тож силовики відкрили вогонь у відповідь. Перші стрільці відступили та пішли в невідомому напрямку.

Інформації про поранених та пошкодження через цю перестрілку у поліції немає. Та видання N1 з посиланням на джерела заявило про постраждалих батька та сина, які стверджують, що їх побили поліцейські Косова.

За даними видання, біля муніципалітету Зубін-Поток близько 19:00 була чутна стрілянина, яка тривала 15 хвилин. А з боку міста Звечан з різницею в кілька хвилин пролунали два вибухи.

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