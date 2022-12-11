ЗСУ завдали удару по росіянах в окупованій Кадіївці

Російсько-окупаційні війська заявили про удар Сил оборони України по приватному готелю у місті Кадіївка (Стаханов) Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на окупаційну адміністрацію.

Окупанти заявили, що будівля готелю зруйнована через удар ЗСУ з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Цей готель, як зазначається, розташовувався у районі центрального ринку. російські Telegram-канали пишуть, що йдеться про "Гостевой дом Жданова", у якому були члени ПВК "Вагнер".

На місці працюють рятувальники та розбирають завали.

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