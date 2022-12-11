ЗСУ завдали удару по росіянах в окупованій Кадіївці
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Російсько-окупаційні війська заявили про удар Сил оборони України по приватному готелю у місті Кадіївка (Стаханов) Луганської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на окупаційну адміністрацію.
Окупанти заявили, що будівля готелю зруйнована через удар ЗСУ з реактивної системи залпового вогню HIMARS.
Цей готель, як зазначається, розташовувався у районі центрального ринку. російські Telegram-канали пишуть, що йдеться про "Гостевой дом Жданова", у якому були члени ПВК "Вагнер".
На місці працюють рятувальники та розбирають завали.