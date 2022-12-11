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ЗСУ завдали удару по росіянах в окупованій Кадіївці

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ЗСУ завдали удару по росіянах в окупованій Кадіївці
Російсько-окупаційні війська заявили про удар Сил оборони України по приватному готелю у місті Кадіївка (Стаханов) Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на окупаційну адміністрацію.

Окупанти заявили, що будівля готелю зруйнована через удар ЗСУ з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Цей готель, як зазначається, розташовувався у районі центрального ринку. російські Telegram-канали пишуть, що йдеться про "Гостевой дом Жданова", у якому були члени ПВК "Вагнер".

На місці працюють рятувальники та розбирають завали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До лікарні окупованої Кадіївки на Луганщині доправлено 50 поранених найманців, - Генштаб

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Топ коментарі

  • Urs
    десь з десяток MQ-9 Reaper Block-1\Block-5 років випуску 2011-2016 будуть передані Україні після курсу навчань персоналу. А може вже передані, дивлячись на масову бавовну у Криму. Коротше - все списуємо на совєцькі "Стріжі" )))
  • Urs
  • Aleksey NotBad
    Ласкаво просимо до пекла, твари
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