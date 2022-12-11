Для залякування місцевого населення росіяни обстріляли окуповану Горлівку, - Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На тимчасово окупованій території Донецької області, в місті Горлівка, з 8 грудня поточного року окупаційна адміністрація пропонує представникам малого та середнього бізнесу переходити на віддалений режим роботи, у зв’язку з підвищенням ризику обстрілів нібито з боку Сил оборони. Для залякування місцевих жителів російські окупанти здійснили чотири обстріли центру міста із артилерії калібру 152 мм", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медичному персоналу лікарень у Горлівці окупанти наказали вилучати документи вбитих "вагнерівців" і пакувати тіла без експертизи, - Генштаб