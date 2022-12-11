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Для залякування місцевого населення росіяни обстріляли окуповану Горлівку, - Генштаб ЗСУ

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Для залякування місцевого населення росіяни обстріляли окуповану Горлівку, - Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На тимчасово окупованій території Донецької області, в місті Горлівка, з 8 грудня поточного року окупаційна адміністрація пропонує представникам малого та середнього бізнесу переходити на віддалений режим роботи, у зв’язку з підвищенням ризику обстрілів нібито з боку Сил оборони. Для залякування місцевих жителів російські окупанти здійснили чотири обстріли центру міста із артилерії калібру 152 мм", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медичному персоналу лікарень у Горлівці окупанти наказали вилучати документи вбитих "вагнерівців" і пакувати тіла без експертизи, - Генштаб

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    За 9 років війни нормальні горлівчани вже виїхали з тої "зачумленої" території Залишилися лише "Да *****! Лишь-бы зарплаты и пенсии вовремя платили!" Комусь їх жаль?
  • Яр Холодний
    Телепню! З тебе такий "знаючий українську мову з 1962-го року" - "як з гімна - куля"! "не чіпайся", "ти скоїв мені враження"... - "всраться і не жить"! "Гугл-перекладач поправ - "лапті" виглядають!
  • Яр Холодний
    Тобі у Пригожина доплачують за "знание хахляцкава язика", чи так на загальній ставці і тримають?
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