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На церемонії вручення Нобелівської премії миру вперше прозвучала мова України, - Зеленський

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На церемонії вручення Нобелівської премії миру вперше прозвучала мова України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський прокоментував вручення Нобелівської премії миру українській організації "Центр громадянських свобод".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні 10 грудня.

"Сьогодні ж у норвезькій столиці, в Осло, відбулася щорічна церемонія вручення Нобелівської премії миру. Цього року на церемонії вперше прозвучала мова України, наша українська мова, – завдяки Центру громадянських свобод та його очільниці пані Матвійчук, які стали лауреатами премії миру. Я вітаю пані Олександру, її колег та всіх українських правозахисників із таким визнанням.

Символічно, що церемонія відбувається саме в цей день – у Міжнародний день прав людини. В Україні до цього року не було національного дня вдячності й поваги до правозахисного руху – усіх, хто присвячує життя захисту й відновленню прав людей. Тепер такий день установлений і буде відзначатися щорічно саме 10 грудня – День прав людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українським, російським та білоруським правозахисникам вручили Нобелівську премію миру

Топ коментарі

  • Urs
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    Каталог помилок Зеленського (можливо планових) пізніше вийде в томах! А головна помилка народу - в 2019 році обрати в президенти аніматора для дорослих з запросами гумору не вище брючного реміня...
    Кров'ю відхаркуємо цей вибір. Суспільство, в якому більшість громадян щіро впевнені, що професійний телевізійний комік в умовах війни здатний керувати державою разом із командою людей, які нічим в своєму житті не займалися, окрім самодіяльної сатири, є суспільством з деградуючою політичною культурою, суспільством, не здатним до позитивного державотворення, суспільством глибоко хворим. І ця інфекція популізму може призвести до смерті державного організму.
  • Яр Холодний
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  • Urs
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