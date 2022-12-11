На церемонії вручення Нобелівської премії миру вперше прозвучала мова України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вручення Нобелівської премії миру українській організації "Центр громадянських свобод".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні 10 грудня.

"Сьогодні ж у норвезькій столиці, в Осло, відбулася щорічна церемонія вручення Нобелівської премії миру. Цього року на церемонії вперше прозвучала мова України, наша українська мова, – завдяки Центру громадянських свобод та його очільниці пані Матвійчук, які стали лауреатами премії миру. Я вітаю пані Олександру, її колег та всіх українських правозахисників із таким визнанням.

Символічно, що церемонія відбувається саме в цей день – у Міжнародний день прав людини. В Україні до цього року не було національного дня вдячності й поваги до правозахисного руху – усіх, хто присвячує життя захисту й відновленню прав людей. Тепер такий день установлений і буде відзначатися щорічно саме 10 грудня – День прав людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українським, російським та білоруським правозахисникам вручили Нобелівську премію миру