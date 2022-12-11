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Унаслідок вечірніх ударів по ворожих базах у Мелітополі загинуло приблизно 200 окупантів, - Федоров

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Унаслідок вечірніх ударів по ворожих базах у Мелітополі загинуло приблизно 200 окупантів, - Федоров
Унаслідок вечірніх ударів по російських базах у Мелітополі є багато загиблих і поранених окупантів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти, що за метушня?

Після вечірніх ударів по рашистських базах у Мелітополі надто багато 200-х і 300-х.

Місцеві жителі повідомляють:

  • За попередніми підрахунками підсмажилося близько 200 окупантів.
  • Поранених орків везуть одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць.
  • "Швидкі" їдуть з різних частин Мелітополя - не тільки зі східної, де горить, а і з південної сторони.
  • Не всім оркам дорога до лікарень. Деякі "швидкі" завертають до моргу.

Як кажуть, в добрий шлях", - написав Федоров.

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Топ коментарі

  • Garry Dron 6973c752
    От і слава Богу.
  • Roman Skripnik
    Перші хвилини після прильоту в штаб рашистів у Мелітополі.

    https://t.me/oleksiihoncharenko/29110
  • Виктор Павлов 986ba9d7
    Осталось увидеть новость от Гайдая про то что до Креминной осталось 1.8 км и утро можно назвать спокойное, без проишествий.

    На самом деле шучу, Слава ЗСУ! Даже если убили наполовину меньше все равно гарно!
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