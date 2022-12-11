Унаслідок вечірніх ударів по ворожих базах у Мелітополі загинуло приблизно 200 окупантів, - Федоров
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Унаслідок вечірніх ударів по російських базах у Мелітополі є багато загиблих і поранених окупантів.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти, що за метушня?
Після вечірніх ударів по рашистських базах у Мелітополі надто багато 200-х і 300-х.
Місцеві жителі повідомляють:
- За попередніми підрахунками підсмажилося близько 200 окупантів.
- Поранених орків везуть одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць.
- "Швидкі" їдуть з різних частин Мелітополя - не тільки зі східної, де горить, а і з південної сторони.
- Не всім оркам дорога до лікарень. Деякі "швидкі" завертають до моргу.
Як кажуть, в добрий шлях", - написав Федоров.