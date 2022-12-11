Литва вже надала військову допомогу Україні на 280 млн євро, - міністр оборони Анушаускас
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Литва вже надала Україні допомогу з озброєнням на загальну суму 280 мільйонів євро, і підтримка триватиме й надалі.
Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на його Twitter.
"Військова підтримка Литви Україні на сьогодні становить 280 мільйонів євро і ми не зупинимося! Литва підтримуватиме Україну до кінця!" - йдеться в повідомленні.
Пост у мережі глава литовського оборонного відомства супроводив хештегом #StandWithUkraine.