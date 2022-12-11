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Поглиблення економічних відносин між Анкарою та Москвою дає Євросоюзу "привід для великої стурбованості", - Боррель

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Поглиблення економічних відносин між Анкарою та Москвою дає Євросоюзу "привід для великої стурбованості", - Боррель
Європейський Союз стурбований тим, що між Туреччиною та РФ посилюються економічні відносини, попри російську війну проти України та міжнародні санкції щодо країни-агресора.

Про це йдеться у листі високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля до парламенту Євросоюзу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами голови європейської дипломатії, якого цитує медіагрупа Funke, поглиблення економічних відносин між Анкарою та Москвою дає Євросоюзу "привід для великої стурбованості".

Крім того, поточна політика Туреччини "не приєднуватися до обмежувальних заходів ЄС щодо Росії" також викликає занепокоєння.

Згідно зі звітом, Боррель зазначив, що ЄС та Туреччина утворюють митний союз і таким чином забезпечують вільне переміщення товарів, у тому числі товарів "подвійного призначення", які можуть використовуватись у цивільних та військових цілях. Важливо, щоб Туреччина не пропонувала Росії жодних обхідних доріг, попередив дипломат.

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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    а окрім стурбованості??? слово-паразит евросоюза
  • Дмитрий 297cdebe
    Вот это точно

    Даже не слово а действие
  • Victor Litarchuk
    Як зазначає AFP, деякі західні компанії зараз, швидше за все, використовують Туреччину як лазівку, щоб продовжувати продавати свою продукцію в Росію. У зв'язку з цим влада США пригрозила Анкарі "вторинними санкціями".
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