Поглиблення економічних відносин між Анкарою та Москвою дає Євросоюзу "привід для великої стурбованості", - Боррель

Європейський Союз стурбований тим, що між Туреччиною та РФ посилюються економічні відносини, попри російську війну проти України та міжнародні санкції щодо країни-агресора.

Про це йдеться у листі високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля до парламенту Євросоюзу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами голови європейської дипломатії, якого цитує медіагрупа Funke, поглиблення економічних відносин між Анкарою та Москвою дає Євросоюзу "привід для великої стурбованості".

Крім того, поточна політика Туреччини "не приєднуватися до обмежувальних заходів ЄС щодо Росії" також викликає занепокоєння.

Згідно зі звітом, Боррель зазначив, що ЄС та Туреччина утворюють митний союз і таким чином забезпечують вільне переміщення товарів, у тому числі товарів "подвійного призначення", які можуть використовуватись у цивільних та військових цілях. Важливо, щоб Туреччина не пропонувала Росії жодних обхідних доріг, попередив дипломат.

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