Окупанти на Луганщині проводять обшуки у закладах освіти з метою виявлення та знищення книжок українською мовою, - Генштаб

Протягом останніх двох тижнів загарбники проводять обшуки у місцевих закладах освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"На тимчасово зайнятій території Луганської області протягом останніх 2 тижнів російські окупанти проводять обшуки у закладах освіти. Метою є виявлення та знищення книжок українською мовою та матеріалів, що містять символіку України", - йдеться в повідомленні.

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