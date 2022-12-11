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Окупанти на Луганщині проводять обшуки у закладах освіти з метою виявлення та знищення книжок українською мовою, - Генштаб

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Окупанти на Луганщині проводять обшуки у закладах освіти з метою виявлення та знищення книжок українською мовою, - Генштаб
Протягом останніх двох тижнів загарбники проводять обшуки у місцевих закладах освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"На тимчасово зайнятій території Луганської області протягом останніх 2 тижнів російські окупанти проводять обшуки у закладах освіти. Метою є виявлення та знищення книжок українською мовою та матеріалів, що містять символіку України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вилучали українську літературу зі шкіл під час окупації Харківщини. ДОКУМЕНТ

Топ коментарі

  • Игорь Вазианский
    Нацизм та його прояви у реальному часовому вимірі.
    паРашка - впірьод...!!!
    Ногами...
  • Воьлодимир Омельянов
    Це етнеоцид проти народу такого навіть не робили німецькі нацисти ,чому не зберуть радбез ООН адже те що творят ці варвари це неприпустимо в 21 столітті . А що в нас на "єдиному марафоні" фрі домі та ютуб каналах деяких блогерів не вилазят "хорошие русские" які вчать нас жити. Замість того що б позбутись всього російського,а замість непотрібного фрі дом зробити англомовний канал,що б показувати світу про геноцид українського народу.
  • Joshua Merlin
    это еще раз доказывает - расия должны быть уничтожена, а ублюдочный руский язык - уничтожен... потому как кацапские "классики" типа толстого, достоевского и прочей мерзоты прославляли не человечность, а ублюдочность, оправдывая убийства других людей...
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