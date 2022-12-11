Окупанти на Луганщині проводять обшуки у закладах освіти з метою виявлення та знищення книжок українською мовою, - Генштаб
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Протягом останніх двох тижнів загарбники проводять обшуки у місцевих закладах освіти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"На тимчасово зайнятій території Луганської області протягом останніх 2 тижнів російські окупанти проводять обшуки у закладах освіти. Метою є виявлення та знищення книжок українською мовою та матеріалів, що містять символіку України", - йдеться в повідомленні.