Партизани взяли на себе відповідальність за підпал бази РФ в окупованому Криму
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Партизанський рух "Атеш", до якого входять кримські татари і українці, заявив, що саме його активісти причетні до підпалу казарм із російськими військовими у смт Радянське у тимчасово окупованому Криму.
Про це йдеться у повідомлені в телеграм-каналі руху "Атеш", інформує Цензор.НЕТ.
"База мобілізованих армії РФ у смт Радянське в українському Криму горить. Наші агенти спрацювали, як по нотах. Ми довго працювали над цим проєктом і, звичайно, у нас усе вийшло. Ми продовжуватимемо розвалювати армію РФ ізсередини", - йдеться в повідомленні.
Також вони повідомили, що там є жертви і пообіцяли незабаром опублікувати більше інформації.
Пожежа на базі росіян сталася в ніч з 10 на 11 грудня.