В окупованому Маріуполі росіяни так і не розпочали опалювальний сезон, - мер Бойченко

Російські окупанти не змогли підготуватися до опалювального сезону в Маріуполі. Комунальні служби в місті не працюють.

Про це в ефірі телемарафону заявив міський голова Вадим Бойченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Опалювальний сезон у Маріуполі так і не розпочато. Люди сидять у холоді, замерзають, і ми бачимо написи і на під'їздах, і на квартирах: "SOS! Ми замерзаємо". Вся російська пропаганда розбилася об зиму, яка прийшла на територію України", - зазначив мер.

Бойченко наголосив, що забезпечити життєдіяльність Маріуполя та окупованих територій може лише українська влада. Російські загарбники ж ні на що не здатні. Єдине, що ворог зараз робить, - роздає місцевим жителям обігрівачі.

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"Люди вишиковуються у кілометрові черги, б'ються за ці обігрівачі, проходять цю принизливу процедуру. Але найстрашніше: аби включити обігрівач у розетку, потрібно, щоб була електрика. А електрики в обсязі, потрібному для проходження опалювального сезону, також немає. Вони і цей інструмент життєдіяльності не забезпечили. І, відповідно, ми бачимо десятки пожеж, які знищують ще хоч якесь житло в Маріуполі", - додав міський голова.