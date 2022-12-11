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Російські військові за тиждень пошкодили майже двісті цивільних об’єктів у Миколаївській області

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Російські військові за тиждень пошкодили майже двісті цивільних об’єктів у Миколаївській області
Протягом тижня, з 4 по 11 грудня, вогневі удари російської армії по території Миколаївської області пошкодили 190 цивільних об’єктів. Найбільше постраждав житловий фонд.

Такі дані оприлюднили у Миколаївській обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

За тиждень, з 4 по 11 грудня, на території області були пошкоджені 117 об'єктів житлового фонду, 45 невійськових об'єктів, 27 об'єктів життєзабезпечення та один навчальний заклад.

Загалом станом на 11 грудня від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 14053 цивільних об’єкти.

З них:

  • об’єкти житлового фонду — 9056;
  • медичні заклади — 92;
  • навчальні заклади — 389;
  • заклади культури — 184;
  • об’єкти промислових підприємств — 189;
  • об’єкти життєзабезпечення: газопостачання — 1025, електропостачання — 881, водопостачання — 32, теплопостачання — 96;
  • інші не військові об’єкти — 2109.

Без газопостачання залишились 6073 споживачі.

Припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення у 81 населеному пункті Баштанського та Миколаївського районів.

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