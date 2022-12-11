Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 94 140 осіб, 2942 танки, 1928 артсистем, 5920 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 11 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 94 140 осіб.