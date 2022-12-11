Вночі росіяни обстріляли Покровський і Бахмутський райони: 2 поранених, пошкоджені будинки

Найбільш активно цієї ночі росіяни стріляли у Покровському і Бахмутському районах.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Донецькому напрямку 1 людина поранена у Максимільянівці Мар'їнської громади. На території громади також під вогнем Красногорівка, Георгіївка та Мар'їнка. Напередодні ввечері росіяни обстріляли підприємство у Курахівській громаді та Авдіївку. Авдіївка також зазнавала хаотичних обстрілів впродовж усієї ночі. Наслідки з'ясовуються.

"На Горлівському напрямку внаслідок обстрілів 1 людина поранена та 1 багатоповерхівка пошкоджена у Бахмуті. Також пошкоджено 4 приватні будинки у Соледарській громаді: 3 у Роздолівці та 1 у Парасковіївці; інтенсивні обстріли зафіксовано поблизу Яковлівки, Бахмутського та на околицях Соледара. Гучно було у Часовоярській громаді — там без жертв", - ідеться в повідомленні.

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На Лисичанському напрямку понад 50 прильотів зафіксовано по Торському і Зарічному Лиманської громади — обсяги шкоди встановлюються.

"Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь вчасно!" - закликав Кириленко.