Росіяни отримали на війні декласифікацію своєї армії, - Стефанчук

Росіяни кричали на весь світ, що мають другу армію в світі. Насправді вона виявилася армією мародерів та злочинців.

Про це пише у фейсбуці голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На цій війні вони отримали декласифікацію своєї армії. Про неї на увесь світ кричали, що вона "друга", а по факту - армія мародерів і злочинців", - зазначив нардеп.

Стефанчук наголосив, що Росія - країна-фейк, країна без принципів, держава-терорист.

"Вони вважали себе країною великих поетів і письменників, а виявилися невігласами і малокультурними варварами. Замість цінностей вони вміють нав’язувати лише пропаганду та жити в ній", - додав спікер.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 94 140 осіб, 2942 танки, 1928 артсистем, 5920 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА