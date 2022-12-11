Понад 6 тисяч заявок про зрадників українці надіслали СБУ через чат-бот єВорог

Українці надіслали Службі безпеки України 6 тисяч 387 заявок про колаборантів через чат-бот єВорог.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України, інформує Цензор.НЕТ.

"Зрадники перебувають не лише на захоплених територіях країни, а й на підконтрольних нашій державі. Вони всіляко допомагають ворогу нищити наші домівки, коригують вогонь, організовують референдуми, зливають дані, допомагають окупантам та агітують українців підтримувати Путіна", - йдеться у повідомленні.

Якщо у громадян є факти, які підтверджують, що родич, друг, знайомий або земляк стає на бік ворога, можна повідомити про нього у єВорог.

"Надсилайте фото чи відео або текстовий опис, чому цю людину ви вважаєте колабораціоністом", - закликали у Мінцифри.

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