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У Курській та Бєлгородській областях заборонили феєрверки, щоб не лякати росіян

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У Курській та Бєлгородській областях заборонили феєрверки, щоб не лякати росіян
У прикордонних російських областях, що межують з Україною, заборонили використовувати феєрверки.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на російські Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ

У Курській області, що межує з Україною, майже на 2 місяці заборонили запуск феєрверків, щоб не лякати жителів регіону. У Бєлгородській області заборону ввели до 21 грудня.

"Ухвалили рішення заборонити в Курській області продаж і запуск феєрверків із 12 грудня і до кінця січня. Це пов'язано з необхідністю забезпечити безпеку і спокій курян", - повідомив губернатор Курської області  Роман Старовойт.

Він нагадав, що "в регіоні зберігається "жовтий рівень" терористичної небезпеки", і нібито всі сили влади "спрямовані на те, щоб не допустити вчинення терористичних актів на території області".

У Бєлгородській області заборону на запуск петард і феєрверків продовжили поки до 21 грудня.

Також у регіоні скасували муніципальні та обласні закупівлі елементів новорічного оформлення населених пунктів – для прикраси використають старе новорічне оздоблення. Самі святкування, за словами губернатора Гладкова, скасовувати не планують.

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Топ коментарі

  • Muni
    На щастя на "феєрверки" від ЗСУ ця забороне не розповсюджується 🤣
  • Bob Fayn
    А всьо так било хорошо...по домашнєму
  • Garry Grant
    А шо с @балом,русня?
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