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На Луганщині окупанти влаштовують публічні побиття тих, хто відмовляється від мобілізації, - ОВА

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На Луганщині окупанти влаштовують публічні побиття тих, хто відмовляється від мобілізації, - ОВА
У Луганській області окупанти публічно б’ють чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації - їх силоміць доставляють до військкоматів.

Про це повідомляє Луганська ОВА у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Повістки в Міловому отримують майже всі. Окупанти не дивляться на вік, стан здоров’я та кількість дітей у мобілізованих.

А от у Сорокиному люди неодноразово спостерігали публічне побиття тих, хто добровільно відмовляється від мобілізації – до військкоматів їх доставляють силоміць.

Аби протидіяти численним випадкам дезертирства в підрозділах окупаційних військ, росіяни розсилають смс повідомлення абонентам мобільної мережі "лугаком" із попередженням щодо кримінальної відповідальності за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації військових частин", - йдеться в повідомленні ОВА.

Також читайте: Росіяни посилили заходи примусової мобілізації на окупованій Луганщині, - Генштаб

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Топ коментарі

  • Yakov Nemo
    Бежать ,надо было ещё летом , а кто с Лугандона , у вас было восемь лет , ,чтобы свалить . А сейчас, хто не заховався я не виноват. ******** люди , сначала на свою голову призвали орков с горынычем, а теперь думают отпетлять
  • Огусто
  • arye z.
    По быстрому пробежав и даже не заметив 100 лет недосоциализма и недокапитализма россия с облегчением свалилась в такое родное и удобное ей средневековье. Скоро и крепостное право вернут, и солдатчину в 25 лет и продажу крепостных на публичных торгах.
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