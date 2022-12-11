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Деокупація Криму може спровокувати Путіна до використання ядерної зброї, - The Washington Post

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Деокупація Криму може спровокувати Путіна до використання ядерної зброї, - The Washington Post
Українська деокупація Криму може спровокувати ядерну війну. Оскільки російський диктатор Володимир Путін не змириться з втратою півострова, він може застосувати ядерну зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

"Для президента Росії Володимира Путіна анексія Криму стала опорою його спадщини, яка розвалиться, якщо він втратить півострів. Путін зазначив, що будь-які спроби України повернути Крим перетнуть "червону лінію", яку він не потерпить", - пише видання.

Утім, як зазначає видання, ще донедавна бажання України відвоювати Крим довго здавалося "надуманою фантазією", але нещодавні українські перемоги на полях битв і помилки Москви раптом "зробили це правдоподібним - можливо, небезпечним".

Як пише The Washington Post, Захід, хоч і підтримує Україну, але побоюється, що "будь-яке українське військове вторгнення до Криму може підштовхнути Путіна до рішучих дій", потенційно навіть до використання ядерної бомби.

Видання звертає увагу, що після звільнення Україною Херсону - який, як обіцяла Москва, залишиться "Росією назавжди" - російські посадовці посилили свою риторику.

Так, колишній президент РФ Дмитро Медведєв пообіцяв "судний день" у разі "нападу" на Крим, а в російському парламенті почали погрожувати "останнім нищівним ударом".

The Washington Post наводить слова колишнього начальника британського Генштабу, який заявив, що "Україна ризикне ядерною війною, щоб захистити Крим".

"Але, якщо втерти носа Путіну, він може зробити щось дуже дурне. Він може використати тактичну ядерну зброю", - сказав колишній британський військовий.

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Топ коментарі

  • Nikolai Chizhevsky
    Манипуляция,опять суки то сайт политико то нюйорк таймс,Крым АННЕКСИРОВАН,это не ПРЕТЕНЗИЯ,и не спорная територия,согласно конституции Украины Крым не может проводить даже референдумы без согласия Киева,это все равно что спросить у Калининграда по вхождению в состав Германии без согласия москвы,как отреагирует кремль ,скажет как люди там скажут так и будет или начнет волать что он аннексирован?или это другое?,Крым ничем не отличаеться от Херсона оба субьекта по "конституции" Мордора это рф,ядерного взрыва не было по Херсону что рф дала "окупировать"нами город,кацапы намного сыккливее и соабее чем преподносит сша, она всё ещё считает второй армии мира судя по боязни не бить не провоцировать
  • Огусто
    Менше треба панікувати, та боятись ту плешиву ботоксну моль.
  • otosh
    Знову повсцикалися.
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