Новини • Агресія Росії проти України

У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 8 кораблів. Ракетоносіїв серед них немає. ІНФОГРАФІКА

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У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 8 кораблів. Ракетоносіїв серед них немає. ІНФОГРАФІКА
Станом на 11 грудня в акваторії Чорного моря знаходяться 9 російських кораблів. Серед них - жодного ракетоносія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ Із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.

Як зазначається, станом на 11.12.2022:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 корабля;
  • в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет.

У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 8 кораблів. Ракетоносіїв серед них немає 01

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Нептуни були не на часі. Асфальт важливіший.
  • Підлога Маккартні
    Вывод, тире, один - товарищ зхеленскай наживается на войне и подельник у негно ******* тимошонка
  • Підлога Маккартні
    Блин, ты ж мою позицию знаешь, мне про асфальт можно не писать, я теюе про него целый талмуд напишу. Дело, сообственно, в другом. Украина делала Нептуны, делала Вильхи, Делала Гром. Где это, ****, все? есть техническая нормативная документация, есть кадры, есть, ****, даже бабло. почему ***** нету гос заказов на впк? значит что? а это ***** значит что старое ***** пог имени байден запретило нам строить ракеты дальней мощности. вот и ответ на твой и мой риторический вопро про ракеты. старое хкуесосище по имени байден, сын которого хантер побиралдся в нашей бурисме, тупо запретил строить ракеты, старый *******
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